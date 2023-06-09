В Актау выбирают лучших молодых талантов на конкурсе «Jas tolqyn»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – На сцене культурно-досугового комплекса имени Абая состоялся Гала-концерт конкурса «Jas tolqyn» при поддержке АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К». КТК уже четвертый раз проводит конкурс молодых талантов в рамках благотворительной деятельности, передает МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что проект направлен на поддержку одаренных детей и подростков, проживающих в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях. Цель конкурса - сохранение и возрождение национальной культуры и традиций.

В этом году местом прослушивания конкурсантов и проведения Гала-концерта стал город Актау.

«Каждый год для юных талантов из сельских местностей и районных центров западного региона открывает свои двери конкурс «Jas tolqyn». Это наш один из самых масштабных благотворительных проектов в области культуры. Очень радует, что растет узнаваемость нашего конкурса, растет количество участников и уровень их подготовки. В рамках благотворительной деятельности Каспийский трубопроводный консорциум спонсирует социальные программы, направленные на строительство школ, детских садов, спортивных площадок, оказание помощи медицинским учреждениям и другие социальные мероприятия. В сфере культуры большим проектом является «Жас толкын», проводимый в рамках «КТК – талантливым детям», - сказал заместитель Генерального директора по связям с Правительством РК Кайргельды Кабылдин.

Всего на конкурс поступило около 500 заявок как от индивидуальных исполнителей, так и коллективных групп. Общее количество участников - 1298 детей и подростков. В течение двух дней участники конкурса состязались в номинациях «Хореография», «Вокал», «Инструментальный жанр», «Народная музыка» и «Художественное слово».

По традиции, после конкурсных выступлений для участников провели мастер-классы заслуженные деятели Казахстана, народные артисты, профессоры и преподаватели Казахского Национального университета искусств. На мастер-классах юные таланты получили ценные советы по актерскому мастерству и выступлению на сцене.

«Для наших участников «Jas tolqyn» — это целое событие, к которому они тщательно готовятся: придумывают сценические образы, шьют костюмы и много репетируют. У каждого из них есть талант, но не у каждого есть возможность его развивать. Поэтому мы с большой благодарностью ценим поддержку, которую оказывает в этом для них КТК. Ребята с большим увлечением и желанием занимались на мастер-классах. Каждый из них получил незабываемый опыт, который они запомнят надолго и будут применять в дальнейшем полученные знания. Сегодня на концерте, я уверен, все они покажут максимальные результаты», - говорит председатель жюри конкурса «Jas tolqyn» Нурлан Измаилов.

Победителем в номинации «Инструментальный жанр» стал ансамбль домбристов «Жас Толкын» из Актау. В индивидуальном исполнении Гран-при досталось Милане Мурзагалиевой из Актобе и Таисии Войтовой из Атырау.

Гран-при в номинации «Хореография» присуждено танцевальному ансамблю «Жулдыз» из Западно-Казахстанской области, села Теректи. Гран-при в номинации «Художественное слово» получил Мейржан Бейбитулы из Курмангазинского района Атырауской области.

Гран-при в номинации «Дәстүрлі ән» - Жанерке Унгарбекова с Западно-Казахстанской области, Сырымского района. Гран-при в этой номинации среди ансамблей досталось ансамблю «Аксункар» Атырауской области.

Победителями в номинации «Вокал» стали Амина Асгатова из Актау и Аяна Байзулла из Актобе.

Теперь для финалистов конкурса «Jas tolqyn» предстоит подготовка к еще одному заключительному этапу – участию в международном фестивале «КТК – талантливым детям» в Москве, который уже более 20 лет реализуется в России.

Напомним, благотворительный проект «Jas tolqyn» проводится в Казахстане с 2019 года. Конкурс состоит из трех этапов - заочно-дистанционный конкурс проходит онлайн на сайте jas-tolqyn.kz. Очный региональный этап проходит в городе Атырау. В нем принимают участие победители I этапа. И третий этап «объединяющий культурный форум» проходит в городе Москва. В нем участвуют обладатели Гран-при в каждой номинации.