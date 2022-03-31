В Актау впервые пройдет чемпионат Казахстана по велоспорту

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Новый сезон республиканского чемпионата по велосипедному спорту на шоссе стартует в Актау 31 марта. До 3 апреля велогонщики страны будут оспаривать звание лучшего. Об этом сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Канат Жумабаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что в соревнованиях среди мужчин, женщин и паралимпийских спортсменов участвует 150 человек из 12 регионов страны.

«Актау принимает такой чемпионат впервые. От этого ожидания еще более волнительные», - подчеркнул спикер.

Он пояснил, что главная цель первенства страны заключается в отборе сильнейших велогонщиков на Кубок Азии и мира, а также Азиатские игры в Китае.

В первый день на автотрассе маршрута Актау-отель «Риксос» будет проведена командная эстафета на 18 км у мужчин и на 12 км у женщин. На трассе в этом же направлении пройдут индивидуальные соревнования среди мужчин на дистанции 25 км и среди женщин на 20 км, а паралимпийцы будут преодолевать дистанцию в 15 км. Эти соревнования пройдут 1 апреля, то есть на второй день велогонки.

А на третий день чемпионата участники познакомятся с трассой Актау – Жетыбай, где пройдут групповые соревнования на дистанции 120 км среди мужчин, 70 км - среди женщин и 40 км среди любителей. Последний день соревнований пройдет в парке Акбота. Женщинам предстоит преодолевать дистанцию в 30 км, а мужчинам - 40 км.

Ожидается, что спортивные состязания продолжатся и в других регионах. В них от Мангистау будут участвовать два представителя - мастер спорта международного класса Султанмурат Миралиев и мастер спорта Дмитрий Носков.

Старший тренер Мангистауской области по велоспорту Жануя Сеитова отметила, что у обоих спортсменов большой потенциал.

«Я очень надеюсь на обоих участников. Жду медали от Дмитрия Носкова с соревнований 1 апреля, так как на этой дистанции он стал обладателем золотой медали среди молодежи. Сейчас спортсмен перешел в категорию мужчин и, надеюсь, что здесь он попадет как минимум в пятерку лучших», - делится специалист.

С ее слов, на второго участника - Султанмурата Миралиева возложены не меньшие задачи.

«От него мы ожидаем золотую медаль на турнире Критериума - групповой круговой гонке, которая состоится в последний день состязаний. Султанмурат три года подряд становился обладателем медали высшей пробы, и я думаю, что и в этом году он добьется ее», - говорит Жануя Сеитова.

Она добавила, что в настоящее время в Мангистауской области велоспортом занимаются около 80 спортсменов. 12 из них являются участниками соревнований республиканского уровня. При школе парусного спорта Мангистауской области функционирует кружок по развитию велоспорта.

Отличные результаты и у мангистауских теннисистов. Напомним, в тройку лучших по республике впервые вошли мангистауские теннисистки.