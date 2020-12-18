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    В Актау в ходе предвыборной агитации члены штабов обсудили проблемы здравоохранения в регионе

    18 Декабря 2020, 15:38

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Онлайн-встреча в платформе «ZOOM» прошла сегодня с участием членов штабов и работников управления здравоохранения Мангистауской области, передает МИА «Казинформ».

    Кандидаты в депутаты областного - Людмила Мендыгалиева и городского маслихатов – Ерген Сыражанов и Гульден Имангалиева ознакомили медиков с предвыборной программой «Путь перемен: достойная жизнь каждому», рассказали об основных приоритетах, обозначенных в ней, а также проводимой работе партии «Nur Otan».

    В центре внимания были вопросы повышения качества медицинского обслуживания, модернизации и развития медицинских учреждений в регионе.

    Как рассказала кандидат в депутаты Людмила Мендыгалиева, до 2025 года партия будет добиваться обеспечения медицинских организаций высокотехнологичным оборудованием, запланировано строительство многопрофильной больницы на 400 коек в Актау, многопрофильной больницы в селе Мангистау Мунайлинского района на 150 коек; усиления санитарно-эпидемиологической службы, развития онлайн-медицины.

    «Во время пандемии народ оказал моральную и материальную поддержку здравоохранению. Всем жителям Мангистау выражаю огромную благодарность», - заключила Людмила Мендыгалиева.

    Оплачено из средств Избирательного фонда города Актау Мангистауской области партии «Nur Otan»

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Нур Отан Здравоохранение Выборы Политические партии Мангистауская область Регионы Выборы-2021
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