В Актау установили бюст заслуженному энергетику Майлыбаю Аймагамбетову

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В этом году 55-летие отмечает АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» – крупное энергораспределительное предприятие, обеспечивающее транспортировку электрической энергии потребителям области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия Нурлан Ногаев посетил региональный диспетчерский центр и встретился с работниками предприятия. Глава региона поздравил собравшихся с Днем энергетика РК, отметив, что, они имеют огромную заслугу в увеличении дохода в экономику страны и оказании услуг населению.

«Сфера энергетики – это сила, движущая социальной сферой и индустрией, она является золотым ядром экономики, основным локомотивом. Энергетика одна из основных экономических опор Независимого Казахстана и часть нашей повседневной жизни. За последние годы данная сфера стремительно развивается. Несмотря на погодные условия и времена года вы бесперебойно обеспечиваете электрической энергии и теплом социальные объекты, предприятия и жилые дома. От имени жителей региона выражаю благодарность за ваш нелегкий труд», - сказал аким области.

Нурлан Ногаев наградил ряд сотрудников электросетевой компании «За вклад в электроэнергетическую отрасль», нагрудным знаком «Заслуженный энергетик» и благодарственным письмом.

В церемонии награждения также принял участие председатель ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков» Оразбек Бекбас. Он вручил энергетикам предприятия заслуженные награды за высокий профессионализм, добросовестное исполнение трудовых обязанностей и активную общественную деятельность.

Помимо этого на территории компании торжественно открыли памятник заслуженному энергетику Казахстана и СНГ Майлыбаю Аминовичу Аймагамбетову.

Майлыбай Аминович прошел большой жизненный путь. Общий стаж его трудовой деятельности составил около 40 лет. Он занимал ряд руководящих должностей. Помимо основной трудовой деятельности принимал активное участие в общественной жизни Мангистауской области. По его инициативе и руководством в 2005 году были проведены строительно-монтажные работы по обеспечению электричеством историко-культурного комплекса «Отпан-Тау» в Мангистауской районе, что дало возможности проведения культурных мероприятий для жителей и гостей области по ежегодному празднованию Амал – 14 марта и других значимых дат. С 2009 года Майлыбай Аймагамбетов председательствовал в Совете ветеранов города Актау, а в 2014 году возглавил Совет ветеранов электросетей компании региона. 28 июля 2015 года Майлыбай Аминович ушел из жизни. В 2016 году решением Правления предприятия имя Аймагамбетова М. А. было присвоено подстанции 110/10 кВ «Акшакур», а также издана памятная книга о его жизни деятельности.

В завершение встречи аким области Нурлан Ногаев дал высокую оценку труду каждого гражданина, работающего в сфере энергетики и пожелал успехов в работе.

Напомним, к 30-летию Независимости Республики Казахстан Национальной компанией «КазТрансГаз» завершено строительство газоизмерительной станции «Бейнеу» в Мангистауской области