В Актау провели мониторинг цен на продовольственные товары

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 28 января, управление предпринимательства и торговли Мангистауской области и мониторинговая группа «Народный контроль» провели мониторинг цен на продовольственные товары в крупных торговых объектах Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мониторинг организован в соответствии с поручением Главы государства К. К. Токаева с целью недопущения необоснованного роста цен на продукты питания

В ходе проверки специалисты осмотрели торговые точки, склады, где хранятся запасы социально значимых продовольственных товаров, а также отметили меры, предпринимаемые для стабилизации цен на продукты питания.

«Аким области дал конкретные поручения по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары. В результате в регионе создано 53 мониторинговые группы «Народный контроль». В данном направлении акиматом также проведены разъяснительные работы по организации розничной и оптовой торговли. Кроме того, для оперативного реагирования на факты роста цен на продукты питания во всех городах и районах сейчас работают Сall-центры. На сегодня поступило 23 обращений», - сказала руководитель областного управления предпринимательства и торговли Жанна Токбаева.

Отметим, что в прошлом году по поручению Правительства для жителей области в Актау, Жанаозене и районных центрах еженедельно организовывались 343 ярмарки сельхозтоваропроизводителей и оптовых поставщиков. Между акиматом и крупными торговыми организациями заключено 45 меморандумов. На 125 торговых объектах организованы «социальные уголки» для реализации продовольственных товаров по низким ценам. В этом году данная работа будет продолжена.

Кроме того, для формирования регионального стабилизационного фонда в прошлом году из местного бюджета было выделено 1 млрд тенге. В этом году предусмотрено выделение еще 1,5 млрд тенге. В результате в региональном стабилизационном фонде сформировано 7032 тонны запасов СЗПТ по 17 видам товаров.

Напомним, Нурлан Ногаев поручил контролировать цены на социально значимые продукты в Мангистауской области.