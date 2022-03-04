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    В Актау прошли учения «Коктем-2022»

    4 Марта 2022, 22:49

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау прошли республиканские командно-штабные учения «Коктем-2022», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии, организованном департаментом по чрезвычайным ситуациям региона, участвовали 155 человек, было задействовано 40 единиц техники.

    «Цель мероприятия - дальнейшее совершенствование действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также подготовка органов управления, сил и средств служб гражданской защиты к реагированию на чрезвычайные ситуации», - пояснили в ведомстве.

    В мероприятии приняли участие заместитель акима области Бекбол Орынбасаров, аким города Актау Нурдаулет Килыбай, заместитель акима города Актау Алпысбай Таубаев и заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Бекболат Абдыкадыров.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Учения Мангистауская область МЧС
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