Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    В Актау начались работы по передаче на нужды детей резиденции Президента

    8 Февраля 2023, 21:25

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау начались работы по передаче на нужды детей резиденции Президента. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангыстауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В какой именно центр превратится резиденция Президента, еще не ясно.

    «Мы подтверждаем эту информацию. Работы начались. Дополнительная информация будет предоставлена позже», – говорится в сообщении пресс-службы.

    Общественные активисты также положительно оценивают эту инициативу. В частности, по мнению члена Национального курултая Уаиса Ерсайынулы, это решение доказывает, что у нас не только говорят, что дети – наше будущее, но и доказывают это делом.

    «Думаю, что решение о передаче резиденции, по поручению Главы государства, на нужды детей заслуживает полного одобрения. Этим Президент показывает обществу, что дети – наше будущее. Своим примером показывает, что нет ничего важнее, чем будущее детей. Одобрив это решение, можно продолжить его другими полезными инициативами. На мой взгляд, на этом забота о детях не должна закончиться, это только начало. Хотелось бы, чтобы в резиденции были открыты просветительские, развивающие, познавательные кружки, необходимые для обучения детей», – сказал Уаис Ерсайынулы.

    Ранее стало известно, что аналогичное решение по перепрофилированию комплекса резиденции Президента примет акимат Костанайской области, а в Актобе резиденцию, которая находится на трассе «Актобе-Орск» в районе базы отдыха «Солнечный», отдадут детям. Местные власти планируют открыть здесь детский реабилитационный центр или оздоровительный лагерь.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Акимат Мангистауская область Регионы Актау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Серик Шапкенов поручил взять на контроль своевременную выплату зарплаты работникам предприятий
    Поврежденный водовод на несколько месяцев отключат в Петропавловске
    По подозрению в получении взятки задержали заместителя акима района в Караганде
    Более 10 тысяч кубометров снега вывезли из населенных пунктов Нуринского района Карагандинской области
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    3 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Почти 33 млрд тенге получили поликлиники Карагандинской области
    Новости партнеров