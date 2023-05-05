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    В Актау иностранных туристов обяжут платить специальный взнос

    5 Мая 2023, 02:10

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Иностранные туристы, приезжающие в Актау, будут платить специальный взнос. Такое решение приняли депутаты Актауского городского маслихата. Деньги пойдут на развитие туристического потенциала города, а именно, на улучшение инфраструктуры и качества услуг. Об этом сообщила депутат городского маслихата Гульмира Абишева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Для иностранцев, приезжающих на отдых в Мангистау, утверждена ставка взноса – 1 % от стоимости пребывания.

    Такое решение приняли депутаты на сессии Актауского городского маслихата, оно вступит в действие через 10 дней.

    «Практика уплаты такого туристического взноса налажена во многих странах мира, таких как Грузия, Чехия, Объединенные Арабские Эмираты. Деньги от иностранных туристов будут направлены на развитие туризма в Актау. С учетом того, что в последнее время количество туристов, приезжающих в регион, увеличилось, в казну придет огромное количество денег. На них можно будет поставить дополнительные биотуалеты на набережной и в городе», - отметила депутат городского маслихата Гульмира Абишева.

    За последние два года увеличилось количество туристов, посетивших Мангистаускую область. В 2021 году в регионе побывали 29 тысяч иностранцев, а за аналогичный период прошлого года – 41 тысяча человек.

    По данным Министерства культуры и спорта, больше всего времени иностранные туристы проводят в Мангистауской области.

    С 1 января 2022 года в Казахстане был введен bed tax — обязательный туристский взнос с иностранных гостей. В прошлом году он не взимался, а в начале 2023-го ставки в размере от 1% до 5% были утверждены в более чем 30 городах и районах нашей страны.

    В марте пресс-служба Министерства культуры и спорта РК сообщило, что процентную ставку турвзноса для иностранцев заменят на фиксированную.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туризм Цены и тарифы Мангистауская область Актау
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