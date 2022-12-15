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    В Актау экс-замначальника таможенного поста оштрафовали на 16 млн тенге

    15 Декабря 2022, 21:38

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении экс-заместителя начальника таможенного поста за неоднократное получение взяток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Мангистауского областного суда.

    Как установили в суде, подсудимый, работая заместителем руководителя Таможенного поста, 13 июля 2022 года получил от брокера 100 тысяч тенге за ускорение таможенного оформления и выпуска товара. В последующем, после получения денежных средств от брокера, работниками Таможенного поста проведено таможенное оформление и выпуск товара - цемента в объеме 3 666 тонн. В последующем подсудимый неоднократно получал от брокера денежные средства за проведение таможенных оформлений и выпуск товаров в августе 2022 года. Также 14 июля 2022 года подсудимый, встретившись со своим знакомым, за беспрепятственное и ускоренное оформление товаров в виде металлов, получил взятку в размере 300 долларов.

    Подсудимому грозил штраф в размере от 60 кратной до 70 кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    21 ноября между подсудимым и его защитником, а также прокурором заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

    Приговором суда он признан виновным и ему назначено в виде штрафа 35-кратном размере суммы взятки, в сумме 16 197 055 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    Приговор не вступил в законную силу.
    Суды Мангистауская область Борьба с коррупцией
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