В Аксу военнослужащий спас тонущего ребенка

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел 21 июля на реке Иртыш. По стечению обстоятельств на месте оказался начальник отделения комплектования объединенного отдела по делам обороны Кегенского и Райымбекского районов Алматинской области майор Адылжан Слямов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

Будучи в очередном отпуске, он приехал в Павлодарскую область, чтобы проведать маму и брата.

«Мы приехали отдохнуть на природу семьей примерно в половине второго. Разложили палатку, начали располагаться, готовиться к обеду. В этот момент услышал крик ребенка: «Мам», обернувшись, увидел только руку», – вспоминает подробности офицер.

Не раздумывая, военнослужащий кинулся в реку с достаточно сильным течением. Доплыв до места, где тонула девочка, он нырнул под воду. По счастливой случайности он сразу обнаружил ее. Схватив одной рукой утопающую, другой стал грести к берегу. Вытащив девочку на сушу, он оказал ей первую медицинскую помощь.

Бесконечно благодарна спасителю семилетней Айнары мама Куралай Иданова, которая едва не потеряла ребенка. Нашему герою понятны ее чувства, ведь он супругой Бахытгуль воспитывает сына и дочь.

«Самое главное для меня, что девочка жива, события могли развернуться по другому сценарию, я это понимал, но мне удалось ее спасти», – делится мыслями Адылжан Слямов.

Об этом случае, возможно, никто бы и не узнал, но в социальных сетях появилась информация о мужественном поступке офицера.

В комментариях к посту пользователи пишут: «Хороший человек. Достойный офицер. Патриот Родины», «На таких мужчинах и держится земля», а еще читатели желают «крепкого здоровья и счастья в жизни человеку с большим сердцем».