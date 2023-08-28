В Аксу без горячей воды остались несколько микрорайонов

АКСУ. КАЗИНФОРМ - После проведения гидравлических испытаний на сетях теплоснабжения выявлены порывы. Ведутся ремонтные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гидравлические испытания сетей завершились 25 августа. Из-за порывов часть города до сих пор остается без горячей воды. Это семь микрорайонов - 3,7,7а,9,10,11,12. Другие микрорайоны подключены частично.

«По мере устранения порывов будем подключать дома. Сегодня устраняем основное повреждение на улице Астана, на трубопроводе диаметром 600 мм. Меняем участок сети длиной пять метров, делаем вставку. Получается, из-за этого порыва нет воды в микрорайонах 7,7а,10, 11,12. Если сегодня его устраним и начнем заполнять сеть, уже завтра эти микрорайоны будут с водой. Останутся новостройки в четвертом микрорайоне, по ним отработаем во вторник», - сообщил руководитель КГП «Теплосервис-Аксу» Кумар Ибраев.

Два крупных порыва намерены устранить до среды, до конца недели устранят все повреждения, выявленные во время гидравлических испытаний. После этого рабочие вернутся к ремонту сетей в рамках инвестпрограммы.

От постоянных отключений горячей воды жители Аксу страдали все лето. Это связано как с возникающими порывами, так и с реконструкцией сетей. Закончить текущие ремонты и подключить горячее водоснабжение во всем городе рассчитывают к 10 сентября. Параллельно в Аксу ведется строительство новых трубопроводов, эти проекты будут завершены позже.