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В Акорде началась встреча Нурсултана Назарбаева с Президентом Сербии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акорде началась встреча в узком составе Президента РК Нурсултана Назарбаева с главой Республики Сербия Александром Вучичем, передает коррепондент МИА «Казинформ».
Высокого гостя у входа в резиденцию встретил Глава государства Нурсултан Назарбаев.
После официальной церемонии встречи стороны прошли в зал для переговоров.
В ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.
Дипломатические отношения РК и Союзной Республикой Югославия (Сербия-правопреемница) установлены 10 декабря 1996 года.
С тех пор состоялось много визитов на высшем уровне.
В октябре 2010 года состоялся официальный визит Президента Сербии Б. Тадича в Астану.
1-2 декабря 2010 года Президент Сербии Б. Тадич принял участие в саммите ОБСЕ в Астане.
В 2017 году объем взаимной торговли между РК и Сербией достиг 41,9 млн долларов США (экспорт 0,4 млн, импорт 41,5 млн), что на 59% превышает показатели 2016 года (26,4 млн).
Товарооборот за семь месяцев 2018 года составил 16,8 млн долларов США.
В структуре экспорта РК преобладают минеральные продукты (медные руды)
Ведущие статьи импорта из Сербии в Казахстан: продукция машиностроения, изделия из дерева, стекло, химическая продукция.
Совокупный объем инвестиций из Сербии в РК составляет - 3,9 млн долларов США, из Казахстана в Сербию вложено 0,2 млн долларов США.
В РК зарегистрированы 33 совместных предприятий с участием сербского капитала в сферах строительства и торговли.
Отметим, что сегодня Президент Республики Сербия Александр Вучич прибыл с официальным визитом в Казахстан.
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