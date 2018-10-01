Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 16 °С
Алматы: 14 °С
USD 372.27 EUR 427.18
RUB 5.57 CNY 53.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Акорде началась встреча Нурсултана Назарбаева с Президентом Сербии

9 Октября 2018 11:12 329
Поделиться:
В Акорде началась встреча Нурсултана Назарбаева с Президентом Сербии

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акорде началась встреча в узком составе Президента РК Нурсултана Назарбаева с главой Республики Сербия Александром Вучичем, передает коррепондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Александр Вучич наградил Нурсултана Назарбаева орденом Республики Сербия
Глава государства наградил Президента Сербии орденом «Достык» Президент РК встретился с главой «Казатомпрома»

Высокого гостя у входа в резиденцию встретил Глава государства Нурсултан Назарбаев.

После официальной церемонии встречи стороны прошли в зал для переговоров.

В ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.


В Акорде началась встреча Нурсултана Назарбаева с Президентом Сербии 

Дипломатические отношения РК и Союзной Республикой Югославия (Сербия-правопреемница) установлены 10 декабря 1996 года.

С тех пор состоялось много  визитов на высшем уровне.

В октябре 2010 года состоялся официальный визит Президента Сербии Б. Тадича в Астану.

1-2 декабря 2010 года Президент Сербии Б. Тадич  принял участие в саммите ОБСЕ в Астане.

В 2017 году  объем взаимной торговли между РК и Сербией достиг 41,9 млн долларов  США (экспорт 0,4 млн, импорт 41,5 млн), что на 59% превышает показатели 2016 года (26,4 млн).

Товарооборот за семь месяцев 2018 года составил 16,8 млн долларов США.

В структуре экспорта РК преобладают минеральные продукты (медные руды)

Ведущие статьи импорта из Сербии в Казахстан: продукция машиностроения, изделия из дерева, стекло, химическая продукция.

Совокупный объем инвестиций из Сербии в РК составляет - 3,9 млн долларов США, из Казахстана в Сербию вложено 0,2 млн долларов США.

В РК зарегистрированы 33 совместных  предприятий с участием сербского капитала в сферах строительства и торговли.

Отметим, что сегодня Президент Республики Сербия Александр Вучич прибыл с официальным визитом в Казахстан.

 

 

 

 

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив