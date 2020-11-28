В Акмолинской области в рамках Карты индустриализации реализуется 38 проектов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодня в Акмолинской области в рамках Карты индустриализации реализуются 38 проектов общей стоимостью 276 млрд тенге с созданием 3,7 тыс. рабочих мест. Из них 14 завершаются в этом году. Благодаря этим проектам на постоянную работу будут трудоустроены свыше 740 акмолинцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

Ключевым направлением для региона является сельскохозяйственное машиностроение, где задачей стоит закрыть потребность в сельхозтехнике казахстанских аграриев.

По словам акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, важный проект в этой сфере реализован компанией «KazRost Engineering», расширившего производство сельхозтехники до 800 единиц в год. С начала года предприятием собрано 440 единиц зерноуборочных комбайнов марки «Вектор» и «Acros» (партнером является российский завод «Ростсельмаш», с которым подписано долгосрочное соглашение сроком на 10 лет).

Развивается в регионе и стройиндустрия. Известный за пределами Казахстана крупный завод «ENKI» продемонстрировал положительную динамику и продолжает наращивать объемы производства. В нынешнем году предприятие увеличило производство кирпича с 60-ти до 90 млн штук в год. Помимо этого, реализуются еще 4 проекта суммарной мощностью 60 млн штук. Все эти проекты позволят в течение двух лет закрыть потребность региона в строительном кирпиче.