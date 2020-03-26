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    В Акмолинской области работают над безаварийным пропуском талых вод

    26 Марта 2020, 15:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Целиноградском районе Акмолинской области проводятся мероприятия по безаварийному пропуску талых вод весеннего периода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

    В рамках мониторинга паводковой ситуации проведен аэровизуальный осмотр инженерной защиты села Талапкер Целиноградского района. В ходе осмотра были обследованы следующие объекты:

    - водопропускной канал в черте населенного пункта, состояние обвалований водопропускного канала на предмет их целостности;

    - защитный вал от реки Есиль, с учетом последних укреплений;

    - русловыпримительные, руслорасширительные работы реки Есиль, для отвода паводковых вод от реки Есиль от населенного пункта.

    По результатам аэровизуального осмотра были установлены места, требующие дополнительной обваловки инженерной техникой, с последующим перераспределением сил и средств для повышения инженерной защиты села Талапкер.

    В Целиноградском районе производится откачка талых вод в придворовых территориях. С начала паводкоопасного периода уже откачено 27 107 кубов воды, задействовано 99 сотрудников ДЧС и 61 представитель местных исполнительных органов.

    Автор:

    Акмолинская область Паводок
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