Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >

    В Акмолинской области пройдет IV заседание Собрания представителей религиозных объединений Казахстана

    9 Декабря 2019, 21:28

    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 11 декабря 2019 года в Центре «Шапагат» села Аккайын Акмолинской области пройдет IV заседание Собрания представителей религиозных объединений Казахстана под эгидой: «Духовные скрепы Независимого Казахстана и его народа», передает МИА «Казинформ».

    В рамках мероприятия состоится содержательный разговор на тему роли и вклада старшего поколения казахстанцев в созидание суверенного молодого государства; достижений государства за годы независимости в сфере внешней и внутренней политики, а также социальной поддержки государства; важности сохранения ценностей веры, добра, любви, милосердия и духовности во имя будущего; необходимости передачи колоссального жизненного опыта старшего поколения – подрастающему поколению казахстанцев.

    В ходе данного мероприятия религиозными деятелями республики планируется вручение праздничных подарков для жителей дома престарелых, а также показ праздничной концертной программы.

    В мероприятии примут участие представители государственных органов и религиозных объединений Казахстана, научно-экспертного сообщества и СМИ.

    Организаторы мероприятия: Комитет по делам религий Министерства информации и общественного развития, НАО «Центр Н.Назарбаева по развитию по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога».

    Место проведения: Акмолинская область, Целиноградский район, село Аккайын ( Малотимофеевка ) , ул. Мира 26 , Центр «Шапагат».

    Сбор и выезд участников мероприятия в Центр «Шапагат» состоится в 9.00 час. во Дворце мира и согласия.

    Начало мероприятия: 11:00 ч.

    Для освещения мероприятия просьба зарегистрироваться по указанным ниже телефонам до 17.00 часов 10 декабря 201 9 года.

    Для аккредитации СМИ: тел. 8 (7172) 74-48-14, 87025197282 Айдар, электронный адрес: aidar.kurmashev@gmail.com

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Религия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ерлан Карин принял участие в форуме «Имам – ізгі қоғам жаршысы»
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    5 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»