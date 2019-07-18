В Акмолинской области проведено собрание в честь 90-летия Мактая Сагдиева

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня общественность Акмолинской области почтила память известного государственного и общественного деятеля Мактая Рамазановича Сагдиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление внутренней политики.

В советские годы Мактай Сагдиевработал на различных должностях, был первым секретарем Кокчетавского обкомапартии и вывел эту область на одно из первых мест в Казахстане. Затем былпредседателем президиума Верховного совета Казахской ССР, советником президентастраны, избирался членом ЦК КПК, депутатом Верховного совета, Мажилиса Парламента.

Мактай Рамазанович сделалочень много для развития и становления Казахстана. Везде, где он работал, а это аулы СеверногоКазахстана, Торгая и Костанайской области и конечно кокшетауская земля степлотой вспоминают доброе имя этого светлого человека, истинного патриотасвоей Родины.

Почтить память знаменитогоземляка сегодня в Кокшетау собрались его родственники,соратники, Акмолинская общественность игосударственные деятели.

Открывая собраниеобщественности, заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова отметила:«В нашем регионе осталось многое, что связанно с памятью оМактае Рамазановиче. Это торговые центры, красивые архитектурные композиции ивысотные жилые дома во всех районах и городах, восстановленная усадьба бабушки ШоканаУалиханова Айганым у подножия знаменитой горы Сырымбет и возрожденный аулКойсалган– родина Малика Габдуллина. Это Мактай-гора в Кокшетау, ставшая любимым мес­том отдыха горожан, памятникскакуну Кулагеру – верному другу акына Акана-серэ».

Встреча продолжилась воспоминаниямиего коллег и соратников, друзей и родных. В завершениимероприятия всем участникам на память о Мактае Рамазановиче вручена книга«Мақтай Сағдиев өнегелі өмір», где собраны его труды, уникальный фото-архив,воспоминания коллег и соратников.

Мудрый политик, видный государственный деятель, достойныйуважения, почтения и всенародной любви – таким навсегда останется в памяти народа Мактай Сагдиев.

К слову, в прошлом году именем Мактая Сагдиева названа одна из улицКокшетау.