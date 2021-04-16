В Акмолинской области прошла конференция, посвященная 150-летию Кажымукана Мунайтпасова

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Год 30-летия Независимости Казахстана ознаменован рядом юбилейных дат. В апреле нынешнего года одним из значимых событий стало 150-летие знаменитого палуана Кажымукана Мунайтпасова. Череда мероприятий, старт которым был дан 10 февраля в городе Нур-Султане с участием министра культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой, продолжилась международной конференцией «Жаһандық күш атасы – Қажымұқан» в онлайн-формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

С приветственным словом на мероприятии выступила заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова.

«Кажымукан - легендарная личность. Это человек, который продолжил традиции древних степных великанов, таких батыров, как Алпамыс, Кобланды, Богенбай и Кабанбай. С ним связано становление греко-римской борьбы в Казахстане. Наш великий земляк представил Казахстан на международной арене. Имя борца, прославившего Акмолинский регион и покорившего азиатский, европейский, американский и африканский континенты, вошло в историю», - подчеркнула заместитель акима.

С докладами о влиянии жизни и деятельности Кажымукана Мунайтпасова на развитие национального спорта и культуры выступили известные ученые из России, Турции, Венгрии, Кыргызстана, Казахстана. Специальным гостем стал внук прославленного спортсмена, певец, акын Кажымукан Бахытжан.

Также в честь юбилея была организована выставка «Әлемді білегінде ойнатқан палуан»из личных вещей Кажымукана Мунайтпасова, доставленных из одноименного музея спорта в Туркестанской области, а также состоялось спортивное представление с участием борцов Акмолинской области.

К слову, именем борца в Казахстане названы улицы, стадионы, специализированные спортивные школы-интернаты, скверы. А в Акмолинской области в Целиноградском районе его именем назван целый поселок, где он родился.

В 2011 году одной из улиц в городе Кокшетау присвоено имя легендарного палуана.

Имя Кажымукана Мунайтпасова носят областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3, а также спортивный комплекс, где располагается спортивная школа.