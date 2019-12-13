В Акмолинской области отметили День независимости Казахстана

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау в честь национального праздника Дня независимости Республики Казахстан прошло торжественное собрание с участием широкой общественности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

В холле Дворца культуры «Кокшетау» была организована выставка «Тәуелсіздік елінің ұрпақтары», представленная стартапами молодых ученых и предпринимателей, демонстрирующими инновационные технологии в различных сферах экономики. В поздравительной речи аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев подчеркнул историческую и политическую значимость Дня независимости и проинформировал об основных социально-экономических показателях региона за текущий год. «Вот уже почти 30 лет мы воплощаем в жизнь свои планы, создавая новый Казахстан - государство своей мечты и надежды. Нам выпала честь воплотить сокровенные мечты наших предков в реальность», - отметил руководитель региона. По словам Ермека Маржикпаева, в текущем году регион добился высоких результатов по всем социально-экономическим показателям. «В рамках программы «Нұрлы жер» планируется сдать в эксплуатацию порядка 500 тыс. кв. м или 5 тыс. квартир, из них уже введено 448 тыс. кв. м», - добавил аким области. В дорожной отрасли, благодаря реализации более 70 проектов, отремонтировано более 400 км дорог в 50 населенных пунктах. В 40 населенных пунктах будет введено 945 км водопроводных сетей и 84 км сетей водоотведения, благодаря чему охват населения централизованной водой увеличится до 84%. Положительная динамика отмечена и в сфере образования. Так, в регионе выполнена задача 100-процентного охвата детей дошкольным образованием. В целях повышения доступности для населения инфраструктуры спорта открыты 27 современных спортивных площадок, 11 из которых построены за счет инвесторов. В заключение мероприятия последовала самая приятная и знаковая часть. За особые заслуги в честь Дня независимости большая группа акмолинцев была удостоена государственных наград. Лучшим представителям аграрной сферы, промышленности, социальной сферы вручены ордена и медали, Почетные грамоты Республики Казахстан. «Для меня огромная честь получить большую награду – орден «Құрмет». В свою очередь, от себя хочу добавить, что в рамках социальной ответственности бизнеса наше предприятие построило детский сад на 150 мест, который мы безвозмездно передаем государству», - поделился директор ТОО «Маншук» Тимур Пшенов. Еще одним радостным событием в преддверии праздника стало присвоение звания Почетного гражданина Акмолинской области ветерану труда Кожахмету Балахметову и генеральному директору ТОО «Агрофирма «Родина» Ивану Сауэру. Праздничное торжественное собрание завершилось красочным концертным шоу. К слову, в канун национального праздника также приурочены открытие множества социальных объектов – легкоатлетического манежа в г. Кокшетау, медицинского центра в г. Степногорске, объектов малого и среднего бизнеса, вручение ключей от квартир в Кокшетау, Бурабайском, Жаксынском, Сандыктауском и других районах. Всего в рамках празднования Дня независимости по области организованы более 500 крупных мероприятий с участием жителей области.