В Акмолинской области отмечается динамичное развитие животноводства

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинская область является одним из крупных агропромышленных регионов страны. Наряду с производством зерна большое внимание в регионе уделяется и развитию животноводства. Так, благодаря государственной поддержке, в области ежегодно отмечается рост численности сельскохозяйственных животных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Данная отрасль в области развивается по двум приоритетным направлениям - мясному и молочному.

В прошлом году создано 150 мясных ферм, приобретено более 10 тысяч голов племенного крупнорогатого скота, введены 4 молочно-товарные фермы мощностью от 100 до 400 голов.

Однако в регионе не намерены останавливаться на достигнутом и планируют удовлетворить не только потребности внутреннего рыка, но и стать одной из крупнейших экспортоориентированных областей страны. Для этого в текущем году перед животноводами поставлена цель довести к 2022 году производство мяса до 120 тыс. тонн, молока в организованных хозяйствах до 200 тыс. тонн.

Кроме того, планируется создание 7-ми откормочных площадок и 135 мясных ферм КРС в каждом районе. Самые крупные - на 7 тыс. голов в Аршалынском районе (ТОО «Aizet farms»), по 5 тысяч в г.Кокшетау (ТОО «Биборд») и Целиноградском районе (ТОО «Агропарк»).

Большое внимание в области уделяется и развитию молочного скотоводства, где также наблюдается положительная динамика.

В этом году начнется строительство 9-ти молочно-товарных ферм на 4600 голов, в их числе три крупные - в Аккольском, Астраханском и Атбасарском районах.

В целом, новые проекты агропромышленного комплекса должны дать серьезную прибавку к объемам товарной продукции и значительно расширить потенциал собственного производства, что позволит решить вопрос импортозамещения через продвижение бренда «Сделано в Казахстане».