В Акмолинской области назначен прокурор Атбасарского района

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 2 сентября 2020 года прокурором Атбасарского района Акмолинской области назначен Батырбек Слямов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

Батырбек Еркимбекович Слямов родился в 1985 году. Окончил Казахский государственный юридический университет.

Службу в органах прокуратуры начал в 2006 году.

В разное время занимал должности начальника отдела прокуратуры района Есиль, заместителя прокурора района Алматы г. Нур-Султана.

До настоящего времени занимал должность прокурора управления департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Классный чин – советник юстиции.