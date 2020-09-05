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    В Акмолинской области назначен прокурор Атбасарского района

    5 Сентября 2020, 09:44

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 2 сентября 2020 года прокурором Атбасарского района Акмолинской области назначен Батырбек Слямов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

    Батырбек Еркимбекович Слямов родился в 1985 году. Окончил Казахский государственный юридический университет.

    Службу в органах прокуратуры начал в 2006 году.

    В разное время занимал должности начальника отдела прокуратуры района Есиль, заместителя прокурора района Алматы г. Нур-Султана.

    До настоящего времени занимал должность прокурора управления департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

    Классный чин – советник юстиции.

    Автор:

    Акмолинская область Генпрокуратура Назначения
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