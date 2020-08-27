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    В Акмолинской области начались мероприятия, посвященные Дню Конституции

    27 Августа 2020, 19:07

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области планируется провести около трех тысяч мероприятий, посвященных Дню Конституции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

    Начавшаяся пандемия внесла свои коррективы во все сферы жизнедеятельности, в том числе и в проведение общественных мероприятий.

    В предверии Дня Конституции в Акмолинской области начались мероприятия в онлайн-режиме, среди которых мультимедийные выставки «Конституция – Основной Закон страны», онлайн-концерты, конкурс патриотических песен, интернет-конкурсы, конференции и другое. Всего в регионе планируется провести порядка трех тысяч мероприятий.

    Череду праздничных мероприятий открыл областной центр, в котором прошло онлайн-чтение свода законов Великой степи «Жеті жарғы», направленное на воспитание правовой культуры и изучение истории древнего Казахстана. Организатором мероприятия выступила городская библиотека.

    По словам руководителя отдела культуры областного центра Айгуль Сабитовой, мероприятие приурочено к 25-летию Конституции.

    «Свод законов «Жеті жарғы» - это фактическая Конституция в истории казахского правового ханства. Знакомство с данным произведением познавательно особенно для молодежи. В перспективе мы хотим продолжить работу с данным форматом», - отметила Айгуль Сабитова.

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    Акмолинская область История Казахстана Акимат Дата Конституция Общество
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