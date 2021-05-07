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    В Акколе почтили память первого министра обороны Казахстана

    7 Мая 2021, 21:00

    АККОЛЬ. АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В День защитника Отечества казахстанские космонавты - генерал-лейтенант ВС РК Талгат Мусабаев, генерал-майор ВС РК Айдын Аимбетов, руководители АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) возложили цветы к памятнику первого министра обороны РК Сагадата Нурмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для коллектива РЦКС это давняя традиция – почтить в канун Дня Победы память Героя Советского Союза, генерала армии, первого министра обороны Казахстана, Народного Героя страны, нашего земляка, уроженца Аккольского района Сагадата Нурмагамбетова. Наш основной Центр космической связи (ЦКС) расположен в городе Акколь, и наши специалисты ежегодно приходят к военным обелискам в центре города, чтобы минутой молчания отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-афганцам», - рассказал Виктор Лефтер, советник председателя правления АО «РЦКС».

    Талгат Мусабаев, поздравляя коллег с Днем защитника Отечества, отметил, что генерал Нурмагамбетов был и всегда останется примером офицерской чести и достоинства для всех казахстанцев. Обращаясь к специалистам ЦКС «Акколь», он подчеркнул, что «инженеры космической связи, основу которых составляют кадровые военные, офицеры запаса, сегодня выполняют ответственную задачу государственной значимости по защите информационной безопасности страны».

    Космонавты и представители космических предприятий Казахстана также возложили цветы и почтили минутой молчания память воинов –афганцев у мемориала в городе Акколе.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Акмолинская область Освоение космоса Армия
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