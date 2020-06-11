В акимате Шымкента опровергли слух об увольнении чиновника из-за его высказываний о женщинах

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Чиновник из Шымкента Данияр Алан уволился по собственному желанию. Об этом сообщил пресс-секретарь акима города Арай Есенбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил А.Есенбек, на бывшего заместителя городского Молодежного ресурсного центра не оказывалось никакого давления.

«Он сам принял решение об уходе с работы. Его трехлетней давности запись в Telegram-канале о женщинах не имеет к этому отношения. Это его личное мнение», – сказал Арай Есенбек.

Отметим, ранее высказывание чиновника о женщинах распространилось в социальных сетях и вызвало недовольство пользователей.

Позднее Данияр Алан разъяснил, что сделал эту запись три года назад, и она не имеет отношения к коротким юбкам.

«Пост, вызвавший резонанс, был написан в Telegram в 2017 году. Кому и для чего понадобилось поднимать архив, не знаю, но он вышел. Попытаюсь объяснить: Telegram-канал предназначен только для меня. Я пишу в нем свои мысли, пережитое, иногда в шутку, иногда нет. За то, что другие ошибочно поняли тот пост, прошу прощения. Кроме того, думаю, что нужно различать работу и личную жизнь. Хорошо, если бы вы делали выводы о человеке лишь после того, как выслушаете и изучите мнение обо мне людей, знающих меня лично. Если речь идет о моей работе, то любой из вас может прийти и выяснить, а потом высказывать претензии, это другое дело. PS: Вчера я говорил об этом. Снятый ролик не связывайте со мной. Виноватого ищите в другом месте», – написано на его личной странице.

Напомним, ранее Молодежный ресурсный центр Шымкента, где работал Данияр Алан, опубликовал видеоролик о водителе такси и девушке в короткой юбке, который вызвал недовольство общественности и бурно обсуждался в сети. Позднее этот ролик был удален из социальной сети YouTube. Городские власти разъяснили, что на указанный ролик не было государственного заказа.



