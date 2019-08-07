В акимате Нур-Султана пообещали контролировать цены на мясо к Курбан-айту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - И.о. руководителя отдела по работе с религиозными объединениями, миссионерами и теологическими учебными заведениями Адлет Толеутаев рассказал о ценах на мясо к Курбан-Айту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необоснованныхповышений цен на мясо и скот не должно быть. Акимат будет контролировать это.Мы провели разъяснительную работу с руководством рынков. До 11 августапланируем еще раз встретиться с ними. Понимаем, что в связи с праздникомувеличился спрос на скот. Будем контролировать, чтобы без оснований неподнимали цены», - пообещал Адлет Толеутаев на пресс-конференции в акимате.

Он напомнил,сколько стоил малый рогатый скот в прошлом году.

«В прошлом годусамая высокая цена на овец была около 45-50 тысяч тенге. Цена начиналась от 20тысяч, в зависимости от возраста и веса. В последние 2 -3 года мы не замечалинеобоснованного роста цен на скот», - отметил спикер.

О ценах накрупный рогатый скот рассказал первый заместитель председателя Духовного управлениямусульман Казахстана, наиб муфтий, главный имам города Нур-Султана НаурызбайУтпинов.

«Сейчас в связис акцией цена КРС около 315 тысяч тенге. Крупнорогатый скот на пожертвованиемогут купить 7 человек. Это по 45 тысяч для одного человека. Но в эту суммувходят все услуги: забой скота, поделят, все приготовят. После мясо делится на7 частей. Дальше люди сами решают, заберут все мясо или оставят напожертвование, либо возьмут часть. В свою очередь, мы каждый год просим, чтобысильно не повышали цены. По законам шариата нельзя специально создаватьтрудности другим. Мы не можем указывать и говорить цену, которую должныпоставить. Можем только порекомендовать», - подчеркнул представитель ДУМК.