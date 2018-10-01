-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:17 159
-
-
-
-
-
вчера 22:22 150
-
вчера 22:14 183
-
-
-
-
вчера 21:55 148
-
-
вчера 21:39 256
-
-
вчера 21:23 135
-
вчера 21:11 218
-
-
вчера 21:00 149
-
-
вчера 20:50 179
-
вчера 20:46 202
-
вчера 20:42 120
-
-
-
вчера 20:20 172
-
-
вчера 20:09 178
-
-
-
В акимате Астаны подсчитали экономию за первый месяц после отказа от служебных авто
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление регенерации городской среды города Астаны посчитало экономию за первый месяц транспортного обслуживания акимата в рамках реализации ГЧП проекта «Такси», передает Елорда Инфо.
«До реализации проекта затраты на обслуживание акимата составляли около 40 млн тенге в месяц. По итогам первого месяца, за фактически оказанные услуги частному партнеру оплачено 13,5 млн тенге», - отметили в управлении.
Одним из важнейших положительных эффектов реализации проекта является экономия бюджетных средств.
«Экономия бюджетных средств за сентябрь составила более 60 %», - уточнили в управлении.
По информации ведомства, таксопарки также стремятся повышать качество сервиса. Для этого были закуплены новые автомобили, салоны старых машин покрывают новыми чехлами, совершенствуется мобильное приложение.
Напомним, с сентября 2018 года транспортные услуги для всех чиновников городского и районных акиматов, а также 18 управлений оказывают частные компании.
На такси пересел и аким столицы. Для него таксопарк предоставил машину марки Skoda Superb.
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 12 октября
- Хосписы для онкобольных будут создавать в Астане
- В будущем соцработник будет доминировать над всеми профессиями - эксперт
- Национальный ресурсный центр по социальной работе презентован в Астане
- 5 тысяч деревьев высадят у социальных учреждений в Атырау
- Аким ВКО: Работа по Посланию будет продолжена на новом уровне