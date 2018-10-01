В акимате Астаны подсчитали экономию за первый месяц после отказа от служебных авто

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление регенерации городской среды города Астаны посчитало экономию за первый месяц транспортного обслуживания акимата в рамках реализации ГЧП проекта «Такси», передает Елорда Инфо.

«До реализации проекта затраты на обслуживание акимата составляли около 40 млн тенге в месяц. По итогам первого месяца, за фактически оказанные услуги частному партнеру оплачено 13,5 млн тенге», - отметили в управлении.

Одним из важнейших положительных эффектов реализации проекта является экономия бюджетных средств.

«Экономия бюджетных средств за сентябрь составила более 60 %», - уточнили в управлении.

По информации ведомства, таксопарки также стремятся повышать качество сервиса. Для этого были закуплены новые автомобили, салоны старых машин покрывают новыми чехлами, совершенствуется мобильное приложение.



Напомним, с сентября 2018 года транспортные услуги для всех чиновников городского и районных акиматов, а также 18 управлений оказывают частные компании.



На такси пересел и аким столицы. Для него таксопарк предоставил машину марки Skoda Superb.