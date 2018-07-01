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В Академии КНБ РК двадцатый выпуск воспитанников

27 Июля 2018 16:52 203
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В Академии КНБ РК двадцатый выпуск воспитанников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 27 июля с участием председателя Комитета национальной безопасности РК Карима Масимова, ветеранов органов национальной безопасности и родителей в Академии КНБ состоялась торжественная церемония очередного выпуска слушателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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Выпускникам присвоено первое офицерское звание «Лейтенант национальной безопасности».

«Именно с вашей деятельностью будет связан живущий в казахстанском обществе образ офицера КНБ - человека кристальной честности и безграничного мужества, высокопрофессионального, решительного и готового к самопожертвованию во имя долга и Родины», - подчеркнул в напутственной речи председатель КНБ К. Масимов.


В Академии КНБ РК двадцатый выпуск воспитанниковОн высказал слова благодарности профессорско-преподавательскому составу академии за вклад в подготовку кадров, выразил признательность всем принимавшим участие в деле становления и развития многопрофильного высшего учебного заведения.


В Академии КНБ РК двадцатый выпуск воспитанниковМероприятие завершилось прохождением выпускников торжественным маршем и исполнением песни «Мен қазақпын».

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Образование,
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