В аэропорту Токио столкнулись два самолета

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Аэропорт Ханэда в Токио закрыл одну из взлетно-посадочных полос из-за столкновения двух самолетов во время маневрирования на рулежной дорожке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на aa.com.tr.
Об этом сообщило Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма островного государства.
Инцидент произошел между самолетами компании Thai Airways и тайваньской Eva Airways, которые должны были вылетать из столицы в Бангкок и Тайбэй соответственно.
В ведомстве сообщили, что на борту самолета авиакомпании Thai Airways находились 264, а в лайнере Eva Airways – 207 пассажиров.
В результате инцидента никто не пострадал.
На кадрах телеканала NHK видны повреждения крыльев авиалайнеров.
Крупнейшие авиакомпании Японии All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL) сообщили, что некоторые регулярные рейсы могут быть задержаны.