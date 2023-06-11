Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.4 eur/kzt 488.38

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.24
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В аэропорту Токио столкнулись два самолета

    11 Июня 2023, 02:28

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Аэропорт Ханэда в Токио закрыл одну из взлетно-посадочных полос из-за столкновения двух самолетов во время маневрирования на рулежной дорожке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на aa.com.tr.

    Об этом сообщило Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма островного государства.

    Инцидент произошел между самолетами компании Thai Airways и тайваньской Eva Airways, которые должны были вылетать из столицы в Бангкок и Тайбэй соответственно.

    В ведомстве сообщили, что на борту самолета авиакомпании Thai Airways находились 264, а в лайнере Eva Airways – 207 пассажиров.

    В результате инцидента никто не пострадал.

    На кадрах телеканала NHK видны повреждения крыльев авиалайнеров.

    Крупнейшие авиакомпании Японии All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL) сообщили, что некоторые регулярные рейсы могут быть задержаны.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Япония Мировые новости Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Баннеры с примерными ценами на такси появились в аэропорту Алматы
    Аэропорт Алматы предупредил о возможных очередях в терминале
    70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    Новый аэропорт планируют построить в Атырау
    Популярное
    1 Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    2 Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    3 Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
    4 Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
    5 Торегали Тореали получил еще трое суток ареста