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    В аэропорту Астаны на прилет задерживаются 18 рейсов, на вылет - 12

    4 Января 2023, 11:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 11.00 часов, столичный аэропорт работает в штатном режиме, однако есть задержка рейсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Аэропорта.

    «На прилет задерживаются 18 рейсов, на вылет – 12. Причина: метеоусловия в столице и позднее прибытие воздушного судна. В аэропорту постоянно ведутся работы по очистке от снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе», - говорится в сообщении.

    Пассажиров просят быть осторожными, также узнавать актуальную информацию в колл-центрах авиакомпаний и справочной аэропорта.
    Астана Аэропорт
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