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    В аэропорт Шымкента все авиапассажиры прибыли со справками о ПЦР-тестировании

    15 Декабря 2020, 13:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 14 международных авиарейсов из ОАЭ, Российской Федерации, Республики Беларусь, Турции, Узбекистана и Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из 923 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 842 человек, без справок прибыл 81 человек - гражданин РК.

    В том числе:

    - в аэропорт г. Алматы - 4 рейса, 541 пассажир, со справками - 499, без справок - 42;

    - в аэропорт г. Нур-Султан - 7 рейсов, 209 пассажиров, со справками - 183, без справок - 26;

    - в аэропорт г. Актау - 1 рейс, 141 пассажир, со справками - 128, без справок - 13;

    - в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, 32 пассажира, все пассажиры прибыли со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    Автор:

    Багдат Хасенова

    Правительство РК Астана Алматы Транспорт Безопасность Мангистауская область Шымкент Общество Коронавирус в РК
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