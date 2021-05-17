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    В адрес Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления по случаю его дня рождения

    17 Мая 2021, 19:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В адрес Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления и телеграммы по случаю его дня рождения от глав государств, правительств, спикеров парламентов, руководителей международных организаций, дипломатических миссий, коммерческих структур, представителей творческих и научных кругов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По телефону Главу государства поздравили Президент России Владимир Путин, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.

    Поздравительные телеграммы на имя Президента Казахстана направили Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Италии Серджо Маттарелла, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Украины Владимир Зеленский, исполняющий обязанности Премьер-министра Армении Никол Пашинян, а также Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин, Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хади Сулейманпур, Генеральный секретарь штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяна Валовая и другие.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда
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