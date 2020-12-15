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В адрес Главы государства продолжают поступать телеграммы поздравления по случаю Дня Независимости

15 Декабря 2020, 13:42
В адрес Главы государства продолжают поступать телеграммы поздравления по случаю Дня Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В адрес Главы государства Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать телеграммы поздравления по случаю Дня Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные телеграммы и письма от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю Дня Независимости Республики Казахстан.

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер от имени своей страны и от себя лично искренне поздравил народ Казахстана с Днем Независимости.

«С момента обретения независимости вашей страной нас связывают близкие дружеские отношения. Этнические немцы в Казахстане пользуются уважением к своей культуре и служат естественным мостом между нашими государствами. Ваш прошлогодний визит в Берлин придал дополнительный импульс нашему сотрудничеству. Германия и дальше будет оставаться надежным партнером Казахстана», – говорится в телеграмме Президента ФРГ.

Федеральный Президент Австрии Александр Ван дер Беллен в своем письме пожелал всем казахстанцам благополучия.

«Уверен, что сложившиеся добрые дружественные отношения между нашими странами будут и дальше способствовать развитию и расширению сотрудничества в экономической и энергетической сферах», – написал Президент Австрии.

Папа Римский Франциск поздравил Президента Казахстана и направил теплые слова с пожеланиями мира, солидарности и изобильного божественного благословения для всей страны.

Свои поздравления по случаю 29-ой годовщины Независимости Казахстана направил Касым-Жомарту Токаеву исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов.

«За годы независимости Республика Казахстан добилась больших успехов в государственном строительстве, политическом и социально-экономическом развитии, последовательно укрепляется авторитет страны на международной арене. Уверен, что двусторонние отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан, основанные на добрососедстве, стратегическом партнерстве и союзнических отношениях, будут и дальше развиваться и углубляться на благо наших народов», – отмечается в поздравительном послании.

Приветственные телеграммы на имя Касым-Жомарта Токаева также направили Король Нидерландов Виллем-Александр, Генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт, Премьер-министр Малайзии Тан Сри Мухиддин Ясин, Премьер-министр Королевства Таиланд генерал Прают Чан-Оча, Генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли, Президент Никарагуа Даниель Ортега Сааведра и Премьер-министр Никарагуа Росарио Мурильо.


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