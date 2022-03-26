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    В административные здания разрешается вход без Ashyq и без маски

    26 Марта 2022, 12:39

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление Главного санитарного врача Медицинского центра Управления делами Президента РК об изменении санитарных требований для входа в административные здания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно постановлению Главного санитарного врача Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан от 25 марта текущего года в зданиях государственного значения гражданам разрешается вход без использования приложения «ASHYQ» и обязательного ношения масок в помещениях.

    Вход через приложение «ASHYQ» сохраняется только в здании Акорды.

    Также рекомендуется ношение масок в местах массового скопления людей.

    Настоящее постановление вступает в силу с 28 марта 2022 года.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Акорда Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Ashyq
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