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В Администрацию Президента РК поступило более 22 тысяч обращений граждан – Аида Балаева

31 Декабря 2019 13:55
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В Администрацию Президента РК поступило более 22 тысяч обращений граждан – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отдел по контролю за обращениями граждан подвел итоги своей работы в 2019 году. Об этом передает МИА «Казинформ»

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С начала года в Администрацию Президента Республики Казахстан поступило более 22 тысяч обращений граждан, из них больше половины (12 тысяч) относятся к компетенции центральных государственных органов, более 4 тысяч – местных исполнительных органов, порядка 6 тысяч – совместная компетенция центральных государственных и местных исполнительных органов.

В апреле 2019 года по поручению Главы государства начала функционировать «Виртуальная приемная» Президента Республики Казахстан, на которую поступило свыше 6-ти тысяч обращений.

Отделом ставится на контроль до 90% всех поступающих в Администрацию Президента РК обращений, обеспечивается мониторинг всех этапов их рассмотрения государственными органами.

Помощником Президента – заведующей Отделом по контролю за рассмотрением обращений Аидой Балаевой и ее сотрудниками с августа 2019 года в индивидуальном порядке было принято 1,3 тысячи человек, включая выездные приемы в регионы.

При координации отдела осуществляется межведомственное взаимодействие по конкретным обращениям, проводится юридическая экспертиза по вопросам заявителей и ответов госорганов; поддерживается обратная связь с заявителями; по отдельным кейсам создаются рабочие группы из профильных специалистов заинтересованных госорганов.

В работе отдела используются некоторые нововведения:

введена практика выездных приемов граждан в регионы с объявлением об их проведении на официальных сайтах акиматов и в региональных СМИ (с момента создания Отдела состоялись выездные приемы в 8-ми областях и городах республиканского значения);

совместно с Комитетом правовой статистики и специальным учётам Генеральной Прокуратуры РК разработана Единая инструкция по работе с обращениями (проект прошел согласование с государственными органами и готовится к утверждению);

совместно с Генеральной прокуратурой готовится к пилотному запуску проект единой платформы для работы госорганов с обращениями – «Е-обращения»;

Общественная приемная Администрации Президента РК представлена в социальных сетях (действуют каналы Общественной приемной на платформах Telegram и Youtube на казахском и русском языках (более 6000 подписчиков);

введена практика использования заключений от независимых юристов, что позволяет проводить более качественно осуществлять первичный анализ поступающих обращений;

создан колл-центр Общественной приемной АП;

введена практика использования видеоконференцсвязи с регионами во время приемов граждан во фронт-офисе в г.Нур-Султане и др.

В целом роль деятельность отдела ориентирована на практическую реализацию концепции «Слышащего государства».


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Другие государственные органы, Общество,
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