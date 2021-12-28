В АДГС разъяснили возможную дополнительную деятельность госслужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве по делам госслужбы РК дали разъяснение о возможной дополнительной деятельности госслужащих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее председателем АДГС в ходе пресс-конференции в СЦК была озвучена информация о проработке вопроса по внесению поправок касательно занятия госслужащими дополнительной деятельностью.

«В настоящее время действующее законодательство допускает занятие госслужащими научной, педагогической и творческой деятельностью. Вместе с тем, эти категории не охватывают тех госслужащих, которые обладают специальными и/или уникальными навыками и знаниями, а также свободным временем. К примеру, врач, работающий на госслужбе, может в свободное от работы время заниматься лечебной практикой по найму в медицинских организациях, успешные спортсмены - передавать свой опыт подрастающему поколению, сертифицированные юристы - проводить экспертизы договоров или контрактов, вождением транспорта, а также иными видами работ по найму. В целях реализации прав государственных служащих законопроектом предлагается предоставить госслужащим законную возможность получать доход от работы, которую они могут выполнять в свободное от основной работы время, при этом соблюдая норму о конфликте интересов. Это будет способствовать сохранению, развитию и распространению уникальных навыков многих из них», - говорится в распространенном релизе.

Как отметили в агентстве, под иную оплачиваемую деятельность не будет подпадать предпринимательская деятельность.

«То есть, это подразумевает работу «по найму», что не предполагает извлечение выгоды от функций, выполняемых госслужащим. Стоит отметить, что такой опыт есть и в странах дальнего зарубежья, например, в Англии и Финляндии с согласия вышестоящего руководства можно иметь вторую работу, при этом не допуская конфликт интересов или снижения эффективности», - дополнили в АДГС.