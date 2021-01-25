В Абу-Даби открылось посольство Израиля

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В столице Объединенных Арабских Эмиратов открылось Посольство Израиля, что стало результатом достигнутых в минувшем году договоренностей о полной нормализации отношений между странами, передает МИА «Казинформ».

24 января в Абу-Даби отрылось посольство Израиля вместе с прибытием в ОАЭ главы дипломатической миссии Эйтана Наэ, сообщает израильское Министерство иностранных дел.

Как отмечается в заявлении, «Посольство Израиля в Объединенных Арабских Эмиратах будет способствовать развитию отношений между странами».

Эйтан Наэ – бывший посол Израиля в Турции, в ОАЭ он будет носить статус временного поверенного в делах.

Как отмечает израильский МИД, посольство временно будет располагаться в арендуемом помещении до подбора подходящего здания для постоянного размещениия в нем израильской дипломатической миссии.

Примечательно, что 24 января власти Эмиратов также одобрили открытие посольства в Тель-Авиве.

Неделей ранее стало известно, что в феврале израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетит Объединенные Арабские Эмираты. Ожидается, что визит главы правительства Израиля станет первым с момента подписания соглашений о нормализации отношений между странами.