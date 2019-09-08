В Абу-Даби началось заседание казахстанско-эмиратской межправкомиссии

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Абу-Даби начало свою двухдневную работу 7-ое заседание казахстанско-эмиратской межправительственной комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе работы очередного пленарного заседания совместной МПК стороны намерены обсудить и решить ряд вопросов, которые будут способствовать более динамичному развитию двусторонних отношений между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В частности, стороны обсудят вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях. В повестку дня также вошли вопросы взаимодействия в сфере транспорта и логистики, космоса, образования и культуры и сельского хозяйства. Ожидается, что в ходе встречи в Абу-Даби помимо этого будут более детально изучены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в области продовольственной безопасности, технического регулирования и стандартизации.Сопредседателем комиссии от казахстанской стороны является министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов, с эмиратской – министр иностранных дел и международного сотрудничества шейх Абдалла бен Заид Аль Нахаян.