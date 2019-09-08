Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    В Абу-Даби началось заседание казахстанско-эмиратской межправкомиссии

    8 Сентября 2019, 15:11

    АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Абу-Даби начало свою двухдневную работу 7-ое заседание казахстанско-эмиратской межправительственной комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе работы очередного пленарного заседания совместной МПК стороны намерены обсудить и решить ряд вопросов, которые будут способствовать более динамичному развитию двусторонних отношений между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

    В частности, стороны обсудят вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях. В повестку дня также вошли вопросы взаимодействия в сфере транспорта и логистики, космоса, образования и культуры и сельского хозяйства. Ожидается, что в ходе встречи в Абу-Даби помимо этого будут более детально изучены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в области продовольственной безопасности, технического регулирования и стандартизации.Сопредседателем комиссии от казахстанской стороны является министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов, с эмиратской – министр иностранных дел и международного сотрудничества шейх Абдалла бен Заид Аль Нахаян.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Ближний Восток
    Новости по теме
    Новости по теме
    Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Посол Казахстана вручила верительные грамоты Князю Монако
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске