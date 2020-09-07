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    В 80 стран мира планирует экспортировать сельхозпродукцию Казахстан

    7 Сентября 2020, 18:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан планирует экспортировать сельхозпродукцию в 80 стран мира. Об этом сообщил глава Минсельхоза Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня Казахстан экспортирует сельхозпродукцию на 3,2 млрд долларов в 67 стран мира. Кроме этого, мы сейчас планируем увеличить экспорт продукции меда и переработанного подсолнечного масла. Также предусматривается экспорт конины и говядины в Японию. Будем увеличивать экспорт в Китай, страны Ближнего Востока. Если на сегодня у нас экспортируется в 67 стран, думаю, что к концу года мы увеличим количество стран до 80», - сказал министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, отвечая на вопросы журналистов во время онлайн-брифинга в Правительстве.

    Ранее министр рассказал о планируемом экспорте урожая.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать Национальный проект по развитию АПК на пятилетку. В рамках программы Глава государства дал задачу увеличить экспорт продукции АПК в два раза.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство Послание Президента РК-2020
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