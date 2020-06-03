В 72 страны мира экспортировалась казахстанская сельхозпродукция по итогам 2019 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством сельского хозяйства РК проводится работа по обеспечению эпизоотического и фитосанитарного благополучия страны и открытия экспортных рынков сбыта казахстанской сельхозпродукции. Об этом заявил глава ведомства Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На законодательном уровне восстановлена вертикаль ветеринарного контроля по принципу «центр-область-район». Это позволит усилить контроль за перемещением подконтрольной продукции и обеспечить прослеживаемость продукции «от поля до стола». В прошлом году с Китаем согласованы ветеринарные требования на свинину, молочную продукцию, шерсть и фитосанитарные требования на семена льна, пшеничную муку и комбикорма. Сняты ограничения по ящуру и нодулярному дерматиту, введенные Китаем несколько лет назад, что, в свою очередь, открыло доступ казахстанской мясной продукции на рынок Китая. Также согласованы ветеринарные требования к экспорту в Иран живого КРС на убой, говядины, субпродуктов МРС, пищевого яйца», - рассказал министр сельского хозяйства в ходе отчетной онлайн- встречи с населением.

Сапархан Омаров отметил, что в результате принятых мер экспорт казахстанской продукции АПК увеличился: в Китай на 50,5%, в страны Персидского залива в 3,2 раза, в страны Центральной Азии на 7,4%, в страны ЕАЭС на 8,2%.

«В целом, в прошлом году казахстанская продукция экспортировалась в 72 страны мира. При этом экспорт продукции АПК по итогам прошлого года увеличился на 6,4% и составил 3,3 млрд долларов», - сообщил министр.

Как проинформировал С. Омаров, в целом, объем валовой продукции сельского хозяйства в прошлом году увеличился на 0,9% и составил 5,2 трлн тенге. При этом производство продукции животноводства увеличилось на 4%, а по продукции растениеводства, из-за неблагоприятных погодных условий, снизилось на 1,7%. За 2019 год в отрасль привлечено 501,6 млрд тенге инвестиций, что на 41% больше уровня прошлого года.

Производительность труда в сельском хозяйстве по итогам 2019 года составила 2,4 млн тенге на одного занятого, что на 14% больше уровня предыдущего года.