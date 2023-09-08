УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В 60 школах Уральска установлены тревожные кнопки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном центре всего 65 школ, из них 60 – государственные. По его словам, специальные тревожные кнопки, установленные в 60 школах, подключены к центру оперативного реагирования департамента полиции ЗКО.

«Если в школе произойдет ЧП, нужно всего лишь нажать на кнопку. Сотрудники полиции незамедлительно прибудут на место происшествия для выяснения деталей случившегося. Стоит отметить, что до сегодняшнего дня не хватало сотрудников центра оперативного управления. При поддержке акима области до конца года примем на работу еще 25 полицейских. 15 из них – в центр оперативного управления, 10 человек будут трудиться в полиции по защите окружающей среды. В городе не уделяется должное внимание чистоте. Мусор выбрасывают где угодно. Поэтому необходимо проделать большую работу», - сказал глава департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев.

- Арман Молдиярович, Президент Касым-Жомарт Токаев в своем новом Послании потребовал ужесточить наказание за любые формы насилия над детьми. Что вы скажете по этому поводу?

- Да, этот вопрос мы постоянно держим на контроле. К сожалению, количество преступлений, совершаемых подростками и в отношении них, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 70%. С 1 сентября начался новый учебный год в школах. Поэтому все организации образования будут под нашим контролем.

- О каких видах преступлений идет речь, можете ли рассказать подробнее?

- В первую очередь, хотел бы отметить факты кражи. Не отрицаю и вандализм. На проспекте Победы можно убедиться в этом.

- Наверное, стоит упомянуть и кибербуллинг?

-Это тоже есть. Мы должны предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить совершение таких преступлений. В городских школах будут работать инспектора по делам несовершеннолетних. Так как в районах не хватает стражей порядка, работой будут заниматься участковые инспектора полиции.

- Как ведется работа по установлению светофоров рядом со школами, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия?

- На сегодняшний день в городе рядом с 26 школами установлены светофоры. Установим еще шесть. Важно устанавливать кнопочные светофоры. Конечно, все зависит от бюджетных средств. В этой связи намерены каждую неделю проводить встречу с акимом города, и решить проблему.

- Спасибо за беседу!