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    В 6,7 раза увеличилось финансирование программы «Ауыл - ел бесігі»

    25 Июля 2023, 10:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о темпах освоения выделенных по программе «Ауыл - ел бесігі» средств регионами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо отметить, что с момента реализации программы «Ауыл - ел бесігі» объем финансирования из республиканского бюджета увеличился в 6,7 раза. Если в 2019 году было выделено 29 млрд тенге, на текущий год из республиканского бюджета предусмотрено 198 млрд тенге. Касательно освоения выделенных средств в первом полугодии текущего года: акиматами областей освоено 27% бюджетных средств», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    Высокое освоение средств, по его словам, наблюдается в Павлодарской, Актюбинской Кызылординской областях.

    «Кроме того, наименьшее освоение средств приходится на Алматинскую (21%) и область Улытау. В целом, на сегодняшний день по 1,6 тысячи проектов проведены конкурсные процедуры, завершены 158 проектов. Наибольшее количество завершенных проекты в Жамбылской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях», - добавил А. Куантыров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Регионы Казахстана
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