В 517 км на юго-запад от Алматы зафиксировано землетрясение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 517 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 29 января 2021г. в 22 час 49 мин 41 сек Алматинского времени (29 января 2021г. в 16 час 49 мин 41 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 10.1 . Магнитуда MPV 4.4», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».