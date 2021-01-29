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    В 517 км на юго-запад от Алматы зафиксировано землетрясение

    29 Января 2021, 23:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 517 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана зафиксировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

    Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 29 января 2021г. в 22 час 49 мин 41 сек Алматинского времени (29 января 2021г. в 16 час 49 мин 41 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 10.1 . Магнитуда MPV 4.4», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Промышленность Кыргызстан
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