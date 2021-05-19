В 410 км от Алматы произошло землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 07 часов 31 минуту зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 410 км на восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.3.Координаты эпицентра 43.27° с.ш. 81.95° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

