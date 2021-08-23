В 40 странах побывал 76-летний велопутешественник Тугелбек Касымов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Житель города Алматы, 76-летний пенсионер Тугелбек Касымов на велосипеде побывал в 40 странах. О своих велопутешествиях пенсионер рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

«Я родился в селе Жамбыл Тарбагатайского района ВКО. Там я 45 лет был учителем математики. Последние 10 лет живу в Алматы. Велосипед – мое главное увлечение, на велосипеде я побывал в 40 странах. Велопутешествия я начал со своей Родины. Побывал во всех регионах Казахстана. Затем начал путешествовать в Россию, побывал во многих регионах соседней страны. Из столицы до Москвы добрался за 14 дней. После этого через Беларусь и Польшу за 12 дней доехал до Берлина. Кроме того, опять поехал в Москву и далее через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию достиг Афин – столицы Греции», – сказал Тугелбек Касымов.

Пенсионер также побывал на велосипеде в Париже. Он совершает велопутешествия в одиночку.

«Если позволит здоровье, хочу продолжить велопутешествия. Сегодня мы – группа велосипедистов – отправляемся из Нур-Султана в Костанай в честь 30-летия Независимости, 180-летия Ыбырая Алтынсарина. Впереди 175-летний юбилей Жамбыла Жабаева, планирую доехать на велосипеде из Алматы в Тараз. Кроме того, если будет стабилизирована ситуация с пандемией, в 2022 году планирую организовать велопробег из Алматы в город Шанхай в Китае. Проехать предстоит 6,5 тысячи километров», – сообщил велопутешественник.