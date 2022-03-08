В 4 регионах закрыты дороги республиканского значения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, снег, нулевая видимость) в период с 6 по 7 марта т.г. 40 раз ограничено дорожное движение для всех видов автотранспортных средств на автодорогах республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазАвтоЖол».

Закрывалось движение в следующих областях:

- Акмолинской – 18 раз,

- Актюбинской – 5 раз,

- Западно-Казахстанской – 4 раза,

- Карагандинской – 2 раза,

- Костанайской – 6 раз,

- Павлодарской – 3 раза

- Северо-Казахстанской – 2 раза.

На данный момент из-за плохой погоды в четырёх регионах Казахстана (Акмолинская, Карагандинская, Костанайская и Павлодарская) закрыты дороги. Ограниченными участками остаются 10 участков автодорог в Акмолинской (4 участка), Карагандинской (4 участка), Костанайской областях (1 участок) и Павлодарская (1 участок)

Акмолинская область:

06.03.2022 в 18.30 в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, гололедица) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

1.«Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1425, уч. г.Нур-Султан-ПВП Темиртау. участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»».

Изменение.Акмолинская область.А/д остается закрытой

06.03.2022 в 18.30 в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, гололедица) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д: 2.«Екатеринбург – Алматы» км. 1275-1291 уч. г.Нур-Султан - п. Жибек Жолы

3. 07.03.2022 г. в 15.00 ч. «Нур-Султан-Петропавловск» км 18-231 ,уч. ПВП Нур-Султан-ПВП Щучинск. участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»».

4.07.03.2022 г. в 20.40 ч.

связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

Нур-Султан-Кабанбай батыр-Киевка-Темиртау» км. 29-51, уч. г.Кабанбай батыра–гр.Карагандинской обл.

Карагандинская область:

6.03.2022 г. в 15.00 ч в связи с ухудшением погодных условий (снег, буран, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д

1.«Жезказган-Петропавловск» км. 138-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской обл.

07.03.2022 г. в 16.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д

2.«Кызылорда-Павлодар» км. 970-1066 уч.

г.Караганда-п.Молодежный.

07.03.2022 г. в 16.20 ч.

3.«Жезказган-Петропавловск» км. 65-138 уч. п.Жезды-п.Улытау.

07.03.2022 г. в 20.40 ч. 4..«Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км. 51-266, уч. гр.Акмолинской обл.–г.Темиртау

Костанайская область:

06.03.2022 г. в 15.30 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, уч. гр.Карагандинской обл.-г.Аркалык.

Павлодарская область:

07.03.2022 г. в 20.30ч. в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д

«Кызылорда-Павлодар» км. 1206-1135 уч. п.Шидерты.- гр.Карагандинской обл.

Кроме того, на автодорогах республиканского значения задействовано 400 ед. снегоочистительной техники и 1100 работников дорожных служб.

В этой связи, АО «НК «КазАвтоЖол» во избежание заторов и аварийных ситуации призывает пользователей дорог не выезжать на дальние расстояния.