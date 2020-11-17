Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В 4 раза выросло число организаций социального предпринимательства в столице

    17 Ноября 2020, 15:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице действуют восемь организаций, эффективно работающих по направлению «социальное предпринимательство». Учитывая важность данного направления, заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен поручил усилить работу по поддержке социального предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    «Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», важным сектором развития со стороны как государства, так и бизнеса, неправительственных организаций, является социальное предпринимательство. Важная его часть была посвящена необходимости разработки Закона «О социальном предпринимательстве», для этого мы ожидаем от вас потенциальных предложений и идей, которые послужат общественному благу в улучшении инициатив. В этой связи необходимо продолжить работу по поддержке социального предпринимательства в рамках реализации проекта iQala», – сказал Бахтияр Макен.

    Напомним, Центр городских услуг iQala был открыт в прошлом году. Там предприниматели получают все необходимые справки и разрешения по принципу «одного окна».

    Напомним, что в феврале в столице с целью поддержки гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций был создан Центр гражданских инициатив. Центр окажет содействие в развитии и укреплении НПО, активном вовлечении населения столицы в процессы решения социально значимых вопросов общества.

    Проекты, которые осуществляются с участием центра, в основном касаются улучшения жизни семей, в которых воспитываются особенные дети, социально уязвимых слоев населения, многодетных семей. Также реализуются идеи по вопросам экологии, инклюзивного образования, возрождения национальной идентичности.

    Автор:

    Бизнес Астана Благотворительность Акимат НПО Общество Волонтёрство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане