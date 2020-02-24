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В 372 км от Алматы зафиксировано землетрясение
24 Февраля 2020 08:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 24 февраля в 7 часов 47 мин зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».
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По информации СОМЭ, эпицентр землетрясения расположен в 372 км на юг от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.2 . Магнитуда MPV 4.4 . Координаты эпицентра 39.88° с.ш. 77.44° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ключевые слова: Китай,
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