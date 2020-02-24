+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 0 °С
USD 375.87 EUR 406.24
RUB 5.84 CNY 53.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В 372 км от Алматы зафиксировано землетрясение

24 Февраля 2020 08:19
Поделиться:
В 372 км от Алматы зафиксировано землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 24 февраля в 7 часов 47 мин зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Число жертв землетрясения на ирано-турецкой границе возросло до девяти
Семь человек погибли при землетрясении в Турции В 366 км от Алматы зафиксировано землетрясение В 73 километрах от Алматы произошло землетрясение

По информации СОМЭ, эпицентр землетрясения расположен в 372 км на юг от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.2 . Магнитуда MPV 4.4 . Координаты эпицентра 39.88° с.ш. 77.44° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Китай,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив