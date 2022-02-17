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    В 340 населенных пунктах снята угроза  подтопления – МЧС РК

    17 Февраля 2022, 13:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 340 населенных пунктах снята угроза подтопления, еще в 245 населенных пунктах эта угроза сохраняется. Об этом заявил начальник департамента предупреждений чрезвычайных ситуаций МЧС РК Рустамбек Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом по стране в прошлом году реализация комплекса превентивных мероприятий позволила повысить уровень защищенности 158 населенных пунктов из 1010, при этом количество населенных пунктов, где угроза снята, достигло 340 и минимизирована для 385. Угроза подтопления на сегодняшний день сохраняется для 285 населенных пунктов», - сообщил на брифинге в СЦК Рустамбек Амрин.

    Спикер напомнил, что перед паводком продолжается работа акиматов по вывозу снега из населенных пунктов, проведению очистки арыков и каналов, автомобильных и железнодорожных водопропускных сооружений от льда и мусора, подготовки запасов инертных материалов.

    «На сегодня из населенных пунктов вывезено более 5 миллионов кубических метров снега, очищено более 4 тысяч каналов и около 5 тысяч арыков, более 4 тысяч автомобильных и 2 тысячи железнодорожных водопропускных сооружений. Подготовлено более 200 тысяч тонн инертных материалов. Проведено около 8 тысяч сходов с населением, роздано более 40 тысяч рекомендаций с правилами поведения при наводнении», - отметил глава департамента предупреждений ЧС.

    Представитель ведомства также подчеркнул, что организован обмен данными о паводковой ситуации на реках с приграничными подразделениями МЧС России, Узбекистана и Кыргызской Республики.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Безопасность Паводок МЧС МЦРИАП
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