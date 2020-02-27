В 3 раза сократился отток выпускников ВКО в зарубежные ВУЗы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций руководитель управления образования Сайрангуль Жумадилова рассказала о планах на текущий год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

Одно из направлений работы управления – снижение оттока выпускников в зарубежные ВУЗы. В области реализуется региональный проект «Білікті маман», направленный на повышение конкурентоспособности региональных ВУЗов. Начиная с 2017 года, в регионе выделяются образовательные гранты из местного бюджета в дополнение к республиканским образовательным грантам. В 2017 году было выделено 200 образовательных грантов, в 2018 году – 446, в 2019 году – 400. Таким образом, за счет средств местного бюджета в ВУЗах обучаются 1046 студентов.

В результате принимаемых мер отток выпускников в зарубежные ВУЗы существенно сократился. По данным управления образования, в 2016 году из Восточного Казахстана уехали 1800 абитуриентов, в 2019 - 535. В этом году планируется продолжить работу по сокращению оттока выпускников и сократить его в 2 раза.

«Мы тесно работаем с университетами. Ежегодно выпускаются 600 человек. Все директора университетов должны быть заинтересованы тем, чтобы как минимум 90% выпускников были обеспечены трудоустройством по специальностям. Исходя из этого, мы им выделяем госзаказ. Если нет трудоустройства студентов, то не будет госзаказа. Гранты даются на востребованные специальности, но эти специальности выбирают сами дети. Если допустим, 100 абитуриентов выбрали ВКГУ им. С. Аманжолова, то мы даем грант данному университету. Поэтому ВУЗы должны работать над собой, чтобы привлечь к себе выпускников. Им необходимо стать конкурентоспособными», – отметила Сайрангуль Жумадилова.