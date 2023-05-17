Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    В 3,2 раза увеличилось производство рапсового масла в Казахстане

    17 Мая 2023, 21:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 3,2 раза увеличилось производство рапсового масла в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    За январь-апрель 2023 года в натуральном выражении было произведено 30,9 тысячи тонн рафинированного и нерафинированного рапсового масла, тогда как в соответствующем периоде 2022 года было произведено на 21,2 тысячи тонны меньше данного растительного продукта. Производство по сравнению с январем-апрелем прошлого года выросло в 3,2 раза. Отметим, что за 12 месяцев прошлого года всего было произведено 40,1 тысячи тонн масла.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика Статистика
    Новости по теме
    Новости по теме
    46 млрд тенге составил объем валовой продукции сельского хозяйства в Карагандинской области
    Объем взаимной торговли между Казахстаном и Китаем достиг рекордного за 30 лет уровня – Президент РК
    Транспортная связность и энергетика: как будут развиваться отношения Казахстана и ЕС
    Завод по производству теплоизоляционных материалов из овечьей шерсти построят в Актюбиской области
    Популярное
    1 Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
    2 Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
    3 Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
    4 По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
    5 Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
    Новости партнеров