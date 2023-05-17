В 3,2 раза увеличилось производство рапсового масла в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 3,2 раза увеличилось производство рапсового масла в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

За январь-апрель 2023 года в натуральном выражении было произведено 30,9 тысячи тонн рафинированного и нерафинированного рапсового масла, тогда как в соответствующем периоде 2022 года было произведено на 21,2 тысячи тонны меньше данного растительного продукта. Производство по сравнению с январем-апрелем прошлого года выросло в 3,2 раза. Отметим, что за 12 месяцев прошлого года всего было произведено 40,1 тысячи тонн масла.



