В 274 км от Алматы произошло землетрясение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 274 км на юго-восток от города Алматы произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

Эпицентр землетрясения расположен на территории Китая.



«1 августа 2018 года в 08 часов 39 минут 18 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 274 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая», - говорится в сообщении оператора ЦСО «Алматы».

Энергетический класс землетрясения - 10.2. Магнитуда - 4.1.