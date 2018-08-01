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В 274 км от Алматы произошло землетрясение

1 Августа 2018 09:41 166
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В 274 км от Алматы произошло землетрясение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 274 км на юго-восток от города Алматы произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

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Эпицентр землетрясения расположен на территории Китая.

«1 августа 2018 года в 08 часов 39 минут 18 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 274 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая», - говорится в сообщении оператора ЦСО «Алматы».
Энергетический класс землетрясения - 10.2. Магнитуда - 4.1.

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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